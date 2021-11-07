民進黨6日大軍壓境，舉辦多場活動為林靜儀造勢，國民黨7日抨擊，林競選團隊由前交通部長林佳龍任競總主委，陳柏惟當總幹事，還以「穿防彈衣才能來選」汙名化中二選區，從其競選團隊看出完全不理會在地人感受，把台中當政客跳板；對此，林靜儀表示，「國民黨對於台中民眾與佳龍部長和柏惟委員的情感，我覺得認知有所錯誤」。

國民黨文傳會主委凌濤表示，林靜儀競選團隊幹部找來林佳龍擔任競選總部主委，陳柏惟當總幹事，如此布局凸顯民進黨完全不在乎中二選區鄉親的民意，只是為安撫基進黨、正國會派系利益，無視陳柏惟剛被罷免、林佳龍曾被台中市選民淘汰，雙雙喪失民意正當性的事實。

國民黨台中市黨部發言人劉昱佑抨擊，即使民進黨真的無人可選，也應該尊重在地鄉親感受，陳柏惟是在本屆立委選前，才將戶籍從高雄遷到台中，林佳龍當年選立委也是配合民進黨意而來；林靜儀也是最近才落腳烏日，甚至曾經以「穿防彈衣才能來選」，汙名化中二選區。

劉昱佑強調，他是為土生土長的台中人，雖然台中近幾年蓬勃發展，具備兼容各方的格局，但並不代表台中人甘做政客的跳板，從林靜儀充當公投打手才投入補選，林佳龍、陳柏惟更是為延續政治生命投入助選，這場補選還未開打，盡顯民進黨的醜惡嘴臉。

劉昱佑表示，民進黨把台中當成政客跳板與派系分贓場域的行徑，更將會再次被在地民意所教訓。

對國民黨點名批判林佳龍、陳柏惟助選，林靜儀回應指出，林佳龍對於台中市的重要建設、關鍵改革，只要有關心台中的人都看得出來；在繁忙的社會關懷行程中，林佳龍願意擔任其競選總部主任委員，她個人非常感謝之外，這個消息更是讓很多在地台中的朋友們，感到非常感動且振奮。

林靜儀說，國民黨對於台中民眾與林佳龍和陳柏惟的情感，「我覺得認知有所錯誤」。