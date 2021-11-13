統一獅隊近期吞下3連敗，也把全年第1位置讓出，中信兄弟以千分之1的勝率站上龍頭，對於剩下的例行賽，總教練林威助表示還是要全力求勝，至於總冠軍賽3洋投人選，助總坦言「選擇很困難」，羅傑斯的腳傷恐成為新變數。

兄弟上周吞下4連敗，也讓獅隊下半季封王魔術數字很快就減至M4，但獅隊在5連勝後吞下3連敗，不僅讓下半季封王出現變數，還將全年第1的位置還回給兄弟。

林威助說：「棒球就是這樣，順的時候就好幾連勝，不順的時候就盡量把低潮時間縮短，一來一往就差很多，還是要準備好迎戰每一場，關鍵還是在於球員心態。」

兄弟已經奪下上半季冠軍，確定拿下季後賽資格，截至今天賽前兄弟還剩7場例行賽，被問到是否已年度第1為目標？助總說：「就是每一場都要求勝，結果如何不知道，但該有的態度要表現出來，至於結果就去接受。」

至於季後賽3洋投人選，林威助坦言選擇很困難，「羅傑斯上次在二軍出賽時被強襲球打中小腿，有不舒服的情況，必須要再更近一步了解。下周本來也有想要再讓他先發一場，但現在還是要看他的狀況。」

明天的龍象大戰第2戰，兄弟預計推出陳琥先發，原本的先發投手呂彥青則因為日前去打疫苗，本周2場比賽都會在中繼待命。