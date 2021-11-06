羅智強強調，此次公投，要讓民進黨看見當年夜宿凱道、拚公投的初衷。（袁庭堯攝）

羅智強6日晚間夜宿在國民黨高雄市黨部騎樓，7日一早要到左營升旗。（袁庭堯攝）

國民黨副秘書長羅智強夜宿全台宣講公投，6日晚間首站來到高雄，在國民黨高雄黨部舉辦「高雄民主夜談」，入夜直接睡在騎樓。羅智強表示，12月18日公投，要讓民進黨看見當年夜宿凱道、拚公投的初衷。

前國民黨文傳會副主委鄭照新、高雄市議員李雅芬、陳若翠、邱于軒、黃紹庭，挺韓醫師黃義霖等人也都出席。

羅智強表示，曾在高雄唸書、生活8年，人生第一次參選就在三民區。全台大夜宿從凱道開始，已經夜宿一個禮拜，巡迴首站就從高雄開始。

「民進黨不怕國民黨，但怕民意！」羅智強說，當年高雄市長補選失利後，他當面向江啓臣建議，重振藍營氣勢，就從公投重新出發，拚公投綁大選連署。此次公投如同國民黨呵護的小嬰兒，其中兩項就是國民黨催生的。

羅智強批，公投明明就是從前民進黨的神主牌，如今公投綁大選、反萊豬、珍愛藻礁也都是民進黨催生的公投，如今卻背棄民意。高雄市長陳其邁不也曾批「萊豬進來、總統下台」，如今也變成回力鏢。此次公投，要讓民進黨看見當年夜宿凱道、拚公投的初衷。

公投開講後，羅智強緊接著進行談話性直播，凌晨12點起將夜宿黨部外騎樓帳篷至清晨5點，7日早上6點要到左營果貿社區升旗，和當地居民聊天。