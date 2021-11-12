行政院長蘇貞昌今前往立院備詢。（張鎧乙攝）

1218公投日將屆，國民黨立院黨團今在院會提出多項決議案，要求教育部應每月定期公布學校膳食的萊克多巴胺檢測結果，衛福部則應自明年起對輸入台灣的豬肉產品逐批查驗，不符規定則退運或銷毀並公布業者資訊；同時，也要求政院於2周內針對中油三接案舉行聽證會。相關提案均已逕付二讀，送朝野協商。

在年底公投投票前夕，國民黨立院黨團今在立法院會中，針對反萊豬、珍愛藻礁議題提出多項決議案。由於提案的文字內容從民生角度切入，並未對政策內容有過多的攻勢，因此在院會提出後，民進黨均未表示異議，全數順利逕付二讀，但需交付黨團協商。

其中，針對萊豬部分，國民黨團提案，為確保學校膳食禁用萊克多胺肉品，教育部應落實各級學校膳食測萊克多巴胺零檢出政策，並於每1個月定期公開學校膳食是否含萊克多巴胺的查核結果，以安家長及學子之心。

同時，國民黨團也提案，「衛福部應自111年1月1日起針對可輸入之豬肉產品，不分國別，均採逐批查驗。倘查驗結果有不符規定情形，除命業者辦理退運或銷毀，亦應對外公布不合格資訊，以保障國人食用之衛生安全。」

針對藻礁的部分，國民黨團則提案，「為避免錯誤政策官逼民反，行政院應針對中油三接案，於兩周內邀集專家學者舉行聽證會，透過公正公開民主的程序，讓事實攤在陽光下，以強化行政院應有正當性基礎。」