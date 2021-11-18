針對環保署濫發乾粉滅火器廠商環保標章，時代力量立委陳椒華今協同滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會，質疑現行環保標章審核，只要求廠商提交SDS(安全資料表)書面資料，無抽驗機制，導致環保標章商品不見得符合標準，卻能以三倍價格販售，要求相關單位追查乾粉滅火器內含一級致癌物──結晶型二氧化矽及重金屬、乾粉回收機制，以及後續關於綠色採購標案圖利特定廠商問題。

滅火器公會指出，曾針對取得環保標章的乾式滅火器進行隨機抽查，並交由第三方檢驗單位檢測，結果發現部分廠商資料登載不實，某些乾粉滅火藥劑，甚至含有結晶型二氧化矽及其他重金屬成分，恐對使用者造成健康疑慮及環境危害。

滅火器公會進一步表示，取得環保標章的乾粉滅火器，價格是一般市售的3倍，且政府推動綠色採購，該款標章產品含有一級致癌物，卻販售給公部門，也無法回收。

陳椒華說，現有法規跟制度缺漏，加上政府的不作為，要求消防署及環保署必須對廠商、乾粉滅火藥劑，以及環保標章的取得與後續檢驗，並建立建立定期公布資料及交叉抽驗機制；此外，應建立第三方SDS公證單位驗證制度，與國際接軌，修法防範滅火藥劑對環境的可能危害。

對此，環保署簡任視察吳鈴筑表示，環保署在六月至八月，有針對取得環保標章的乾粉滅火器廠商進行追蹤和檢驗，根據環保署的查核結果，這些具有環保標章的乾粉滅火器並未含有結晶型二氧化矽。