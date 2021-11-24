中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會日前行文農委會，要求三章一Q獎勵金規範能比照油價滾動式檢討，減輕業者在通膨與金本工資上漲下的營運壓力，不然業者真的撐不下去。（中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會提供）

受通膨影響，國內物價漲幅有感，學校午餐也面臨考驗，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會日前行文農委會，要求三章一Q獎勵金規範能比照油價滾動式檢討，減輕業者在通膨與金本工資上漲下的營運壓力，不然業者真的撐不下去。

自2017年開始推動校園午餐鼓勵使用3章1Q食材以來，據農委會統計，全國各縣市校園國產食材覆蓋率已達93％，每人每餐補助今年起從3.5元增加到6元，以擴大使用國產食材的誘因。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，因應萊豬開放，農委會與教育部要求學校全面使用國產食材，包含雞肉和豬肉，在經過計算差價後核定三章一Q獎勵金今年起增加2.5元，但這1年中期間碰上疫情，原物料上漲幅度太高，加上基本工資又要調整，產業真的撐不下去。

陳明信說，使用在地食材可以減少航運，也能減少溫室氣體的排放，營養午餐使用國產食材也能扶持國家產業，但既然是國家政策，政府再挹注金費上就應該足夠，進口和國產的差價很大，希望獎勵金制度應該訂定機制，例如就像油價滾動式調整，但是物價無法像油價每周調整，因此可以根據主計總處的年度統計來做年度調整，「若明年三章一Q獎勵金每人補助變5元也可以，但如果變成8元政府也應該要補回來。」

陳明信說，進口雞肉一公斤約45元，但國產雞肉價格上漲16％每公斤已經破百，毛豬上漲7.8％，產銷履歷蔬菜每公斤也上漲20元，包裝如紙箱等都上漲快50％，通膨影響全球，而進口與國產食材的價差就擺在那，獎勵金的調整有其必要。

農委會主委陳吉仲今日回應，學校午餐非常重要，國內160多萬學生、3000多所學校中，國產食材覆蓋率已經達到93％，學校營養午餐費用是由各縣市政府招標，後續很樂意找業者來溝通，一起找出解決辦法。