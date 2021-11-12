民進黨全代會週日登場，會中將除了為台中二選區補選候選人造勢、身兼黨主席重申年底公投「四個不同意」的目標；並提請通過「民主進步黨 2022 年直轄市議員提名特別條例」及「2022 年直轄市長暨縣市長提名特別條例」。

這次首度排入閣揆蘇貞昌有施政成果報告安排15分鐘，與蔡英文致詞時間一樣，但介紹中二補選的林靜儀及被罷免的台灣基進陳柏惟，加上蔡英文授旗不過6分鐘。

民進黨全代會週日登場；民進黨高層日前表示，今年全代會主題「穩健執政、台灣有力」，這次除了討論提請通過2022縣市長及市議員選舉提名條例，還有建議黨中央，黨員入黨滿30年應停止再收黨費等議案，即通過大會宣言。

政高層指出，年底有公投挑戰，蔡英文主席會在致詞中將會強調這幾年執政的階段性成果，尤其這兩年面臨全球疫情的挑戰，但台灣不但維持了經濟成長，許多經濟指數也都表現良好。這不僅來自於全民在防疫上的共同努力，更是政府穩健推動各項政策的成果。