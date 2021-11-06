藍綠決戰4大公投白熱化，國民黨台南市黨部帶頭，各級民代6日上午齊聚安南區果菜市場高喊「公投大家挺，台灣謝謝你」口號，爭取市民支持，力拚公投過關，台北市議員羅智強臉書預告，7日晚間8時將在慰安婦紀念園區開講，夜宿至隔日清晨7時。

國民黨革命實踐研究院「公投變形金剛」宣傳車6日上午開抵安南區果菜市場，國民黨台南市黨部主委莊占魁帶頭，與黨籍不分區立委陳以信，議員李中岑、李鎮國、許至椿、盧崑福，謝龍介服務處執行長童小芸一起向民眾尋求支持年底投票的4大公投議題過關。呼籲全民投下「4個同意」票。

藍綠陣營都將年底4大公投視為明年地方選舉前哨戰，國民黨為主的藍軍爭取民眾支持，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁與重啟核四。

國民黨各級民代6日菜市場尋求公投支持，號稱國民黨網路戰將的台北市議員羅智強在臉書以「台南，我來了!」預告7日接棒，當晚將在中西區慰安婦紀念園區開講，隨後夜宿在慰安婦銅像旁，徹夜守候隔天清晨7時結束。

莊占魁解釋對4大公投議題的堅持，人民在乎食安，反萊豬，公投綁大選是落實直接民主，兩者都是國民黨發動的公投議題，珍愛藻礁與重啟核四則是民間團體提出。

莊占魁隨即批評民進黨運用各種媒體、網路資源作大內宣，掩蓋民意，將4大公投汙衊為台灣危機。年底公投正好展現公民力量，呼籲大家用選票表達心聲，告訴執政黨，台灣是「人民作主」。