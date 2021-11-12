新竹市長林智堅持續展開大新竹產業請益之旅，12日上午拜訪位於台元科技園區內的聯詠科技，由於聯詠科技十分照顧員工，即將實施0到6歲每月5000元的員工福利，林智堅笑說，如果他在聯詠，「會再生一個」。聯詠科技福利也反映該公司的研發量能與營收，員工薪資平均及中位數，為半導體產業的雙冠王。

聯詠科技副總經理陳建興12日透過簡報，展現聯詠現況，包含累計專利獲證2860件、去年營收突破27億美金，員工2881人，其中10年以上的資深員工超過53％，聯詠副董事長王守仁說，且去年非主管員工薪資平均數317.5萬元、薪資中位數273.2萬元，為半導體產業雙冠王。

聯詠科技打造友善職場，提供孕婦專用辦公椅及停車位，若未開車通勤則享有全額補助車資，明年也將對育有0到6歲幼兒的員工發放育兒津貼，並力推節能減碳、社會參與及回饋地方。

林智堅表示，政府有責任提供穩定水電、留住人才、打造宜居城市，也鼓勵在聯詠服務的員工可以多生幾個。林智堅也說，科技產業請益之旅期望能更了解半導體產業的量能與需求，以及科技界對於交通、環境及下一代教育的看法，有助於他推動大新竹合併升格的發展方向，並爭取國人支持。

林智堅也提及，因應美中貿易戰，全球供應鏈面臨重組，這是台灣跨入世界最好的機會，新竹非常關鍵，他期望透過大新竹的合併升格，讓新竹的產業更有影響力，成為全台最重要的戰略產業。