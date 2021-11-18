現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業8月新上市品牌純店休旅車KONA Electric，主打「你的第一部電動車」概念，長里程高動力與最特別的輕盈、捷徑的駕駛體驗，更適合旅行回憶的雙倍充電新感受。為推廣電動車產品，南陽與國內特色旅店合作，提供住宿旅客免費試乘體驗KONA Electric活動。

南陽指出，首波合作特色旅店遍及台灣南北，有位於最南端屏東的「日日旅海」、美食故鄉文化古都的台南「28 the loft」與座擁北部最大平原靜謐城市的宜蘭「雷院子」，消費者於活動期間入住特色旅店住房專案，即免費享有KONA Electric擔任二天一夜旅程的交通伴遊。

其中12月與KONA Electric一同前往位於屏東佳鵝公路上的「日日旅海」旅店，每間客房皆面海視野，除了可以遠眺太平洋之外，民宿前的寬敞草皮與稻草捲讓人彷彿置身紐西蘭。

明年1月位於台南小北路的「28 the loft」旅店，由年輕兄弟檔Muska & Eden經營，從裝潢設計到沐浴備品選用，都展現他們獨到的品味，更可包下整家旅店，與摯愛好友在南洋風情的院子裡享受台南夜晚。

明年2月農曆年後出發到宜蘭三星鄉的「雷院子」旅店，純白色外觀與特殊的建築結構靜靜佇立在田野鄉間，屋外生態水池可見鴨子悠游在水上，鄰近梅花湖與三星落羽松祕境，適合春天來一趟放鬆自在鄉野之旅。

南陽指出，期待透過長時間駕乘體驗新世代電動車，讓消費者對KONA Electric有更直接的接觸，體會比傳統油車更快速直接的動力傳輸。