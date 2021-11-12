宏都拉斯總統葉南德茲伉儷應我國政府邀請，12日率團來台訪問，並慶祝雙方建交80周年。

訪問團搭乘聯合航空UA-871班機從舊金山出發，晚間7時40分抵達桃園機場，外交部次長俞大㵢等人前往第一航廈國賓門接機，並一一與訪問團成員擊肘致意。葉南德茲下機後雖然沒有發表談話，但還是熱情地向媒體揮手致意，隨即搭車離開機場。

總統府發言人張惇涵說，葉南德茲總統3位子女目前都在台灣工作或求學，今年適逢兩國建交80周年，葉南德茲總統的率團來訪別具意義。

外交部表示，蔡英文總統明日會晤訪問團，並設宴款待。此外，葉南德茲總統一行將見證宏國外長羅薩雷斯接受我國政府頒贈「大綬景星勳章」、參加外交部歡迎晚宴及參訪中美洲銀行駐台國家辦事處。

外交部說，葉南德茲是第4度訪台，本次訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納夫婦、財政部長馬塔夫婦及總統府新聞部長卡絲媞優等重要官員共11人，預計14日離台。