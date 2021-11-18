美國總統拜登預計在12月9、10日召開「民主峰會」（Summit of Democracy），台灣受邀機率越來越高。美國在台協會（AIT）今天透過新聞稿指出，美國相信，作為領先民主政體的台灣可為即將在12月9日至10日舉行的線上「民主峰會」中，針對對抗威權政體、打擊貪腐及推動海內外人權等目標做出有意義貢獻。

外交部發言人歐江安日前曾表示，自本年8月白宮宣布將舉辦「民主領袖峰會」，美方即與我方洽談參與峰會事宜，我國政府20多個相關部會及台灣民主基金會也積極盤點近年來在推動各項民主與人權相關工作的進展，並提出多項具體承諾項目。

AIT、駐美國台北經濟文化代表處、台灣外交部與美國國務院民主、人權暨勞工局在本週於維吉尼亞州阿靈頓召開第三屆「美台印太民主治理諮商」會議，推動共同合作計畫以強化民主體制，並因應政府治理挑戰。

AIT表示，美國與台灣自2019年起透過強化合作，將台灣在良善治理的豐富經驗與區域各國分享，具體成果包括強化「全球反貪集團」（GACC）及開放政府、為自由且獨立的媒體及國際公民社會提供庇護、分享保障並提升人權的經驗。

AIT指出，在民主治理諮商會議過程中，美國與台灣就下一年度的相關承諾進行討論，包括支持開放及透明治理、反制不實資訊對民主機制之威脅、善用台灣作為推動民主的平台。