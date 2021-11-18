美國參眾兩院領導人周三宣布立法者將展開協商，就提升美國應對中國的科技競爭力以及半導體製造能力的法案達成最終協議。

參議院民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周一表示，他計畫將「美國創新與競爭法」（USICA）附加在每年7500億美元的「國防授權法」（NDAA）中，希望該法案能通過，讓拜登總統可以在今年簽署完成立法。

「美國創新與競爭法」包括撥款520億美元用於擴大美國的半導體生產，以及授權1900億美元用於強化美國的科技和研究，以提升與中國競爭的實力。

然而將該法案併入「國防授權法」的想法已經遭到反對，舒默和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三在聲明中表示，參議院共和黨人已明確表態，他們將阻止兩法案合併。

今年6月參議院在兩黨支持下通過了「美國創新與競爭法」，但眾議院迄今從未採取參議院通過的措施。數位眾議院大老此前曾表示，他們想要通過自己的法案，但卻從未採取行動。

舒默和佩洛西表示，現在他們將就「美國創新與競爭法」進入「正式協商」。在與拜登總統合作下，眾議院和參議院一直致力於制定兩黨法案，以支持美國製造業、修復美國的供應鏈，並投資新一代的尖端技術研究，但現在仍有一些尚未解決的重要問題。

民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，「國防授權法」和「美國創新與競爭法」合併後，一年內將創造超過1兆美元的價值，但其中過多將流向高獲利的國防承包商，以及流向將製造轉移到中國的半導體公司，進而將奪走美國的就業機會，並造成如當前全球晶片短缺的問題。