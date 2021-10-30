「四個不同意 台灣更有力」公投說明會30日在桃園市桃園區三民公園登場，桃園市長鄭文燦上台致詞，他說，若取消三接，是給台灣困難，讓台灣沒有電，要讓台灣空轉。更批用藻礁名義阻擋能源轉型，「這會讓台灣被綁架，讓台灣陷入空轉。」

鄭文燦表示，北部供電吃緊，大潭電廠6機組未來要變成9機組，他還要求未來排放量要低於現在。但是有電廠沒天然氣怎麼辦？鄭文燦說，馬英九擔任總統時，通過中油三接投資計畫，用了232公頃，蔡總統執政後，改為離岸接收，剩下23公頃，現在又推到外海，但是國民黨反而要求保護藻礁，取消三接，「這是要給台灣困難，讓台灣沒有電，要讓台灣空轉。」

鄭文燦細數桃園保護藻礁、海岸，7年他執政來投入超過8億，沿海還有4個保護區，許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬，都是觀光亮點。他批評，如果有人說他珍愛藻礁，用這名義阻擋能源轉型，「這會讓台灣被綁架，讓台灣陷入空轉。」

鄭文燦也說，這幾年蔡總統努力，台商第一個選哪裡？就是桃園，台商總共投資2600多億，桃園占了台灣的1／5，創造1萬6千工作機會。鄭文燦反問民眾，他們回來投資要不要電？蓋工廠要不要電？人口增加要不要電？住宅增加要不要？呼籲民眾，若相信錯誤假訊息，如果蓋了同意票，就是害了台灣。