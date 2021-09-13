好萊塢女星梅根福克斯，即將於本月13日與小她14歲的饒舌歌手男友「機關槍凱利」，一同踏上「MTV音樂錄影帶大獎」的紅毯。今（13）日梅根福克斯在個人IG上曬出兩人即將出席紅毯的穿搭照，梅根福克斯幾乎全裸的透視禮服，讓所有人大噴鼻血。

雖全球受到新冠肺炎疫情影響，不少大型活動紛紛取消，但美國在變種病毒延燒下，仍即將於美國時間9月13日舉行的「MTV音樂錄影帶大獎」（VMA 2021），將吸引多位明星前往現場共襄盛舉。其中，美國31歲饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）也將受邀出席，而與他愛得濃烈的女星梅根福克斯（Megan Fox）同樣將一同現身紅毯。按照慣例，不少大明星在登上紅毯前，會先公開當日的穿搭，而梅根福克斯與機關槍凱利也不例外。

在梅根福克斯於個人IG所公開的照片中，只見她穿著一件細肩帶超低胸洋裝，整件布料透視的性感設計，使她內搭的銀色丁字褲若隱若現；火辣又飽滿的上圍曲線，以及凹凸有致的超狂好身材也一覽無遺，站在一身大紅色亮片西裝的機關槍凱利身邊，形成強烈又鮮明的對比，也讓外界再次見證兩人的前衛又浮誇的穿搭風格。

事實上，梅根福克斯過去曾與男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）有過一段11年的婚姻，並共同育有3名孩子，但自從2020年與機關槍凱利一同拍攝MV後便陷入熱戀，梅根福克斯不僅為了他立即與丈夫離婚，還大方公開戀情，即使飽受批評兩人依然不在乎外界的眼光不停放閃，但不久後也得到粉絲的支持。