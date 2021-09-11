天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）自從與班艾佛列克（Ben Affleck）舊情復燃後，兩人到哪總是搶佔的眾人目光，今年的威尼斯影展紅班艾佛列克的新片「最後的決鬥」（暫譯）也帶上珍妮佛羅培茲出席，而珍妮佛羅培茲的造型總是不會讓人失望。

珍妮佛羅培茲隨著班艾佛列克出席威尼斯影展，這是他們公開戀情以來首次出席的正式活動，而珍妮佛羅培茲穿著Georges Hobeika設計的低U領口，和高邊開衩的白色美人魚緊身禮服，全身鑲嵌著卡地亞鑽石，讓班艾佛列克緊牽著手，並不時的摟腰，情到濃時便在紅地毯接吻，這一吻兩人立即搶盡紅地毯風頭，而珍妮佛羅培茲的爆乳造型更是鎂光燈的焦點。

今年班艾佛列克與麥特戴蒙以「最後的決鬥」（暫譯）於威尼斯影展首映，這是繼「心靈捕手」後兩人再度合作，而這部片主要男女主角是麥特戴蒙、茱蒂康莫，但當珍妮佛羅培茲與班艾佛列克出席紅地毯，媒體的焦點全到了他們戀情上。

《最後的決鬥》劇情描述發生於14 世紀，麥特戴蒙飾演的諾曼騎士 Jean de Carrouges 和亞當崔佛飾演的鄉紳 Jacques Le Gris 原本是摯友，但就在麥特戴蒙打仗歸來，卻聽聞茱蒂康默飾演的妻子 Margerite de Carrouges 遭到好友強暴，讓麥特戴蒙在相信妻子和昔日摯友之間左右為難。最後國王決定讓這兩位好友進行最後的決鬥，直到一方死去，活著的那一方就是獲得上天肯定的誠實勝者。