去年這架F-35A還是最先進的戰機，但墜毀後，如今成了一堆曾經價值1.76億美元（近50億台幣）的廢鐵。但美國空軍仍設法發揮創意，將機身分割，讓它成為教具，而發揮了殘餘功能。

據軍事網（Military.com）14日報導，這架F-35A是在2020年5月降落佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）時墜毀。雖然飛行員安全彈射逃生，但戰機卻成了一堆無法再飛的焦黑廢鐵。不過，美國空軍並沒有把這堆殘骸丟棄，反倒決定賦予它新生命，將機體拆解後供軍機維修人員來練習。

這架F-35是在飛行教官從事夜間訓練，設法降落時墜毀。事故調查委員會（Accident Investigation Board）發現，它當時飛得太快，角度也太小，導致它彈起並翻滾。此外，戰機飛行系統出問題，也導致機尾對駕駛的控制沒反應。

後來這架F-35著火，機身全毀。原本空軍想把它徹底銷毀，但猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）第372訓練中隊的人員卻看到了良機。他們很想知道，在那所謂的「破殼」內，還有沒有如航空電子設備，燃料電池和機砲系統保持完好，並能用來訓練。

第372訓練中隊的柯克蘭說，至今美國空軍都用現役F-35戰機來進行維修訓練。然而，這未必理想，中隊有任務要執行，因此始終有盡快歸還戰機的壓力。然而，有了這報廢的F-35戰機，維修人員就能隨心所欲，愛花多長的時間，就花多長的時間，好好加以研究，以磨練維修技巧，而不必面對逐漸失去耐心的飛行中隊，急著要回戰機。