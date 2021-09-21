女星寶媽（王美華）2019年透露被診斷出肺腺癌，所幸發現得早，動了手術後逐漸恢復健康，常在社群網站分享日常的她，透露月初出國探望被病魔纏身的50年閨密，隔離結束雖然順利見到對方，但不久後就病逝，讓兩人就此天人永隔。

寶媽月初表示為了探望被病魔纏身的50年閨蜜，首次帶著恐慌的心情出國，看著偌大機場空蕩蕩的樣子，不禁感概：「看到機場空空的樣子，人生就是如此了，什麼事情都會發生」，在防疫旅館時，從房間看到對面那棟最高的建築物，就是閨蜜的住家，無奈表示：「明明那麼近卻又那麼遙遠」，也祈禱友人能平安等到兩人相見的那天到來。

寶媽透露等到隔離結束後，也順利見到心繫的閨蜜，不過對方不久後就病逝，讓她道出心裡話：「謝謝妳堅強的等我檢疫出關，謝謝妳讓我陪妳說三個多小時，感恩老天爺譲我們結緣五十年，他們說我們是姐妹情深，你才一直在等我，現在你不會再辛苦了，感謝妳這麼多年的寵愛，願有來生我還是願意當你的姐姐」，短短幾句話道出姐妹倆無人能取代的好感情。

對此，網友也紛紛留言：「寶媽閠密帶著妳的愛~飛逝~人生值得」、「感人的姐妹情誼，請節哀！保重身體」、「寶媽請妳好好照顧自己的身體」、「寶媽請節哀！逝者已無病痛、請您保重身體」。