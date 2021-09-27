日前一名女大生上網抱怨，父母有錢每周出門遊玩，卻沒錢幫忙出4年40萬的大學學費，並直呼「一個學費直接看清父母也是值得」，引發網友熱議。名律師呂秋遠在臉書上直言「父母對妳有保護教養的義務，但是沒有保妳榮華富貴的義務」，並提供10點建議，要父母即早建立孩子正確的價值觀，「錢是我賺的，朕沒給的，你不能要」，也提醒女大生，父母給的錢不代表就是妳的，現在給妳的零用錢隨時可以收回。

呂秋遠昨（26）日於個人臉書有感而發表示，「父母對孩子有保護教養義務，但沒有保榮華富貴的義務」，且根據法律規定，父母的照顧義務只到20歲，這義務不一定包括念大學的學費，畢竟「若我想念哈佛或牛津大學，總不能躺在地上哭嚎，說這不是你們的義務嗎？」

呂秋遠提出10點建議，第一是，不要讓孩子知道自己有多少錢，就算有錢也是自己的，就算是自己的孩子也一樣，所謂財不露白，就是這個道理。第二為，俗話說「腹有金錢氣自華」，就算父母不說自己有點錢，小孩從小地方也會知道，但是從小就要告訴孩子，「錢是我賺的，朕沒給的，你不能要」。

呂秋遠說，第三，有錢就要花在自己身上，給孩子正確的價值觀，才是最重要的。第四是零用錢這種東西，在小孩一定年紀後，就要訓練拿勞力去換，這不是現實，是讓他知道，錢要賺才有，父母沒有義務平白無故給他錢花。第五，要慢慢教孩子正確的價值觀，別以前什麼都好，又一夕之間什麼都不好，以為是放手讓孩子去飛，實際上是推他去跳樓。

呂秋遠接著說，第六，18歲成年的規定早在今年已修法通過，並於2023年開始生效，因此嚴格來說，若今年生效，孩子應該要被掃地出門，「父母沒義務養你，你知道嗎？」第七是有種東西叫學貸，也有種東西叫做不要念大學，大學不是義務教育，「爸媽本來就沒有義務幫妳出」。

第八是零用錢是父母給的，在特定的情況下贈與，是可以撤銷的，並不是給了妳，就是妳的。接著第九是，大學第一年只要10萬元，先別想到4年40萬，畢竟妳能不能念完4年，都還是未知數。

最後第十點，呂秋遠說，「如果我是妳父母，我會檢討自己過去為何沒有讓妳提早獨立」，檢討自己為何有錢讓妳上網寫文章要學費；檢討自己為何讓妳上網取暖，也不願意建立良好的溝通。