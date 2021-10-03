台南市北區警方查獲銀髮族天九牌賭場。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區、東區3日各自宣布破獲轄區賭場，北區警方2日下午2時許在北成路1棟民宅1樓廚房逮獲連同黃姓場主在內的賭客13人，東區裕農路老舊國宅頂樓竟藏德州撲克賭場，葉姓場主與賭客共11人被逮，警方發現是3月曾在林森路某棟大樓內破獲的同1批人馬，當時擔任發牌荷官的謝姓女大學生，乾脆輟學重操舊業，不料再度落網。

台南市北區一處民宅遭檢舉賭博擾鄰，警方暗中蒐證多時，2日下午持搜索票突襲破門，發現一群平均6旬歲數的長輩聚集廚房大玩天九牌，64歲黃姓場主供稱大家原本玩1桌麻將，一時興起改玩天九牌，警方查扣牌具證物與賭資1萬多元，連同黃男共13人帶回警局，黃男依照賭博罪移送台南地檢署，其餘的銀髮族賭客依照社維法裁罰。

另未戴口罩及未保持社交安全距離部分，依違反傳染病防治法函請台南市政府衛生局裁處。

東區則有抓不怕的德州撲克賭場，業者掛名德州撲克競技協會為幌子聚賭，賭客自稱「玩家」，警方3月在林森路某大樓19樓才破獲該注賭場，發現業者多找辣妹荷官透過網路拉客，不少男賭客衝著美女來捧場，該案最後函請台南市政府對業者勒令歇業。

不料業者仍不知悔改，躲入裕農路一處老舊國宅頂樓東山再起，復業才10多天再遭警方查獲，警方發現與3月的賭場案為同批人馬，連辣妹荷官都是同1人。

謝姓女荷官向警抱怨，原本在大學唸書，3月被警抓到後，乾脆輟學，回到賭場工作才不久，又被警方逮獲，實在倒楣。

東區警方這回查獲現場賭資8萬餘元，籌碼、牌具與計時器等證物，全案陳姓幹部、謝姓荷官、葉姓場主等3人依賭博罪嫌移送臺南地檢署偵辦，賭客8人則依違反社秩法裁處。