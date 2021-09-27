一名女網友表示，前年曾遇過陌生男子詢問過她「缺不缺小孩？」沒想到最近又遇到有人問她同一個問題，她追問男子是不是急需要錢，對方則表明自己不缺錢，令她更加困惑「我看起來很缺小孩嗎？」並將其經歷PO上網，沒想到釣出大批網友解答「是約炮新招」。

原PO昨（26）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，過去曾經有陌生男子問她「缺不缺小孩？如果有需要孩子，我能把我的孩子過給妳」，直到最近又遇到不同的男子，問她同樣的問題，她則向對方說「若遇到困難，應該向社福機構求助，而不是問我要不要收養你的小孩」，更表示若需要金錢救濟，願意幫忙找相關機構給予協助。

原PO分享與陌生男子的對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到男子卻表明，自己不缺錢，也不需要他人幫助，這令原PO更加不解，「所以我看起來很缺小孩嗎？我老四才剛出生，已經是4個孩子的媽」，並將其PO上網問其他網友「到底是什麼意思？」

豈知貼文曝光後，釣出一票網友解答，「妳太單純了，這裡面滿滿的套路啊！他想約炮」、「他就是想送『嘉明』給妳啦」、「簡單來說就是想將精蟲過戶給妳」、「他是想人與人的連結」、「另類約炮法」、「這個人真奇葩，到底是哪裡來的想法」、「這個人有事嗎？」。