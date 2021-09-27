韓劇《魷魚遊戲》登上影音平台短短幾日，不僅話題十足，就連劇中的演員也跟著爆紅。其中飾演流氓張德秀的演員許成泰，就有眼尖網友發現，他似乎與副總統賴清德撞臉，並將兩人的側臉截圖PO上網，引發一票網笑翻「難怪這麼眼熟」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，近日看完《魷魚遊戲》後，對劇中的演員相當好奇，便在Instagram搜尋每個人的帳號，其中翻到飾演流氓張德秀的許成泰IG，意外發現他過去分享的照片中，幾張側臉、眼神及髮型都像極了副總統賴清德，令他忍不笑喊「有夠像」。

原PO將許成泰及賴清德照片放在一起比較。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，逾千名網友也笑了，並驚呼「根本就是賴清德啊」、「難怪看著看著這麼眼熟啊」、「兩個人的髮型有夠像」、「兩人根本同一人」、「難怪我追劇追得有莫名的熟悉感」、「我沒辦法專心看戲了」、「對啦！怪不得怎麼看怎麼眼熟啦」、「笑死，原來副總統也兼差」。

據了解，許成泰2011年開啟演員生涯，直到2016年與孔劉、宋康昊演出電影《密探》，才開始走紅，近年也有參與電視劇《隧道》、《怪物》及《羽球少年團》等；2018年憑藉電影《犯罪都市》獲得韓國第54屆百想藝術大賞最佳新人男演員提名。