談到近期現象級影劇作品，一定會談到近期暴紅的《魷魚遊戲》（Squid Game）。影集暴紅的背後，事實上若沒有穩定網路流量的支持，也無法辦到。對此，南韓網路服務商SK Broadband近期就一舉怒告Netflix，到底為何原因快來了解一番。

《魷魚遊戲》（Squid Game）官方預告

《路透》報導，南韓三大電信商之一的SK電信，近日正式向串流影音平台Netflix提告，要求Netflix必須要為影集串流帶來的高額成本分攤費用。

‘Squid Game’ that sees contestants compete in deadly survival challenges is the first South Korean show to top Netflix in the U.S. https://t.co/HlgM55y3yR pic.twitter.com/nV0aESJPLf — Reuters (@Reuters) October 1 2021

SK指出，Netflix自2018年開始從日本、香港伺服器串流越來越大量、高解析度的影劇作品。根據統計，近期因為《魷魚遊戲》、《D.P 逃兵追緝令》等韓劇超夯，Netflix帶來的流量對比2018年暴增24倍，達到每秒12億位元。

《魷魚遊戲》到底有多受歡迎？根據Netflix聯合執行長Ted Sarandos的說法，該影集在上映（9月17日上架）後，4日內就成為美國最受歡迎影集第一名，且他認為有可能成為Netflix史上最受歡迎的影集。

Netflix是當前南韓網路第二大流量來源，僅次於Google旗下的YouTube。SK指出，Netflix與Google都沒有支付電信商任何費用，反觀亞馬遜、蘋果（Apple）以及Facebook等都有支付費用。

對於SK告上Netflix，後者指出將會檢視SK的主張，但表示希望尋求協商來嘗試解決，並將確保用戶的權益不會因此受損。

事實上對於是否要支付部分網路流量費用一事，Netflix在2020年在南韓就提起過一次訴訟，主張串流平台業者沒有義務支付電信商費用，並認為網路世界的傳輸應該以免費為原則。當時法院認為SK佈建網路服務有成本（SK電信指2020年成本高達272億韓圓，約新台幣6.4億），因此認為Netflix應負擔部分費用，合理的給予電信商回饋。

有部分南韓議員甚至表示，要將沒有付費的內容供應商趕出去。南韓執政黨議員金相姬表示，在南韓十大流量來源中，有78.5%流量來自外國企業，比前一年多出5%。她譴責Google以及Netflix都對電信費用裝作沒看見。

Netflix已對此提起上訴，此案12月還會持續審理。Netflix不僅堅持網路傳輸應該免費，還表明自己為南韓創造16000個工作機會，且對南韓已投資7700億韓圓（約新台幣180億），帶來5.6兆韓圓（約新台幣1300億）的經濟效應。

雖然如此主張，但似乎Netflix在各國作法略有不同。報導指出，Netflix在美國與電信商Comcast就簽了七年長約，確保能針對用戶提供更高的網速服務。