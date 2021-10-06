為搶五倍券商機，台北市政府推出數位熊好券，豈料民眾登記率超低，合作店家也沒破萬，逼得台北市長柯文哲出奇招，找來議員游淑慧扮演木頭人娃娃，希望搭上韓劇「魷魚遊戲」的賣座效應。柯文哲6日坦言，北市準備113萬張籤，目前不到70萬人登記，拍片是為了衝登記數和合作店家數，期望能有1萬名業者和市府合作。

柯文哲下午主持防疫記者會，媒體詢問熊好券目前有多少人登記、多少店家表態要合作，也連帶追問北市府為推廣熊好券，特地找來游淑慧以當紅影集「魷魚遊戲」為藍本拍攝宣傳片，預期會達到何種效應。

柯指出，熊好券北市準備113萬張的籤，但到現在為止才不到70萬人登記，所以要衝那個數量，因為推振興方案，總是希望能完全發揮作用，因此才會推出促銷活動，市府媒體組說現在最紅的是韓國的「魷魚遊戲」，但坦白講他其實只看過海報。

柯說，他還是要謝謝游淑慧議員，長得還真的很像，嚇一跳，不過這是為了促銷活動，所以就拍攝廣告片促銷，為了衝熊好券的登記、抽籤，「謝謝游淑慧議員，真是犧牲太大了」。至於會不會考慮看這部影集，他則無奈表示「唉，有時間看就好了。」

至於民眾登記數太少是否會影響抽籤活動，柯則說，原則上還是8日準時抽籤，現在就盡量登記，如果到時候超過的話，抽籤還可以辦第二輪，北市還是可以拚到今晚，大家盡量衝一下數量，未來預計合作店家至少要衝到1萬家，現已透過商圈組織進行系統化推廣，這樣比較快。