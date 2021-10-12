八大行業近日逐步開放，仍有部分場館尚未解禁，台北市議員游淑慧12日質詢時指出，北市雖想防堵業者提供陪侍服務，卻忽略「外送」的可能性，她也提到2018年高雄市議員陳致中就曾在林森北路上的招待所內「外叫小姐」。游痛批商業處不接地氣，從未發函和中央說明產業現況，也讓這種變形陪侍變得難以處理。

台北市議會今日排定財建部門質詢。游淑慧指出，她看見雙十連假時，信義區內的夜店出現滿滿人潮，因此詢問商業處目前八大行業開放的情況。商業處長高振源表示，「酒家、酒吧、舞廳、舞場、夜店」，目前有開放的是飲酒業、KTV等無陪侍的行業。

游淑慧指出，現在有種營業型態，就是店內不能有陪侍人員，但可以叫外送服務，就有業者把公司註冊成KTV影視業，讓陪侍人員進去陪唱，她直言「不要告訴我說你不知道，我都知道了聽過了」，更說這種方式「KTV可以去、酒吧也可以去，全部都用這方式就好了」。

游進一步表示，她不是要北市府去禁止這種行為，因為根本禁止不完，反而應該保障八大行業不要被歧視，這種化明為暗或另外註冊其他行業的方式，對業者來說根本不難，過去就有，在KTV裡面唱歌，本來就會有人從外面叫人陪唱。

話鋒一轉，游還提到2018年陳致中就曾在林森北路的招待所叫過小姐，她質疑那些流竄在外、不固定的陪侍服務，「難道就比較安全？」

游淑慧認為，防疫應要符合現實，其他局處單位都會將相關產業的困境或執法盲點，做成意見表函給中央，但產發局至今都未幫八大行業說話，且即使禁止開放也會出現變形的陪侍方法，搞得無法處理，她痛批市府不接地氣，才讓商業活動愈來愈蕭條或轉為地下或黑市。

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