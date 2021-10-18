國小生上下學的交通安全，經常由導護志工協助，北市議員汪志冰18日質詢，北市每天上下學需要7000名導護志工，但市府沒開設專案提供疫苗施打就算了，連執勤時所需的導護旗與人數的配比僅18％，最多的裝備也只有59％，這批志工每月替市府節省2350萬經費協助交通導護，實在讓人不勝唏噓。教育局長曾燦金允諾，會再盤點，遇缺就補。

汪志冰表示，北市142所公立國民小學12.6萬學生，每天需要7000名交通志工協助導護，市府長此以往認為，志工付出理所當然，以為每年頒個感謝狀就足以慰勞這批義工的付出，但提供充足、安全又好用裝備，才是最有誠意的回饋。

汪志冰說，交通導護身影，日曬雨淋辛苦指揮導護學童安全，讓許多家長非常安心，且工作涉及危險性，這批7215名交通導護志工，學期間平均每日執勤時間1至1.5小時，但學校配給他們的導護旗、導護棒、背心、帽子、哨子、雨衣、手套中，除手套超出人數配比需求外，其他沒有一項符合配比，導護旗只有18％。

汪志冰質疑，甚至連個人用品如背心、帽子、哨子、雨衣都無法達到1比1，不足的部分難道要志工自費購置還是輪流穿戴？教育局自2019至今年，編列導護志工預算分別為463、369、369萬元，若以369萬元除以7000名導護，每人每年527元，錢少得可憐，若每名導護志工以麥當勞臨時工資計，已幫教育局1個月最少可節省2350萬元公帑，真是情何以堪？

曾燦金答詢，對於導護志工的裝備供需，會再盤點，市府有提供供需平台，可能有些裝備是去年用過的、今年繼續用，但只要有提出需求，市府一定補齊，會好好照顧志工，讓他們的輔具不缺乏，他對導護志工的偉大表現，表達很敬佩，另外若有多的需求，也會增加編列並核實經費。