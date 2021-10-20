台中犁記餅店老板張仕宗、綽號「餅哥」，20日凌晨驚傳在自家病逝，享壽52歲，因長期支持警察，有警界「土地公」稱號，不少警界人士於臉書發文哀悼；據傳，張長期洗腎，今年初因蜂窩性組織炎住院，返家後休養甚至臥床，如今傳出病逝消息，有員警更不捨透露落淚的心情，其熱心公益風範永流存。

警方指出，「餅哥」熱心公益、實際行動支持警察，警察若缺裝備，一時無法補足，他奔波籌措經費購買，像2019年發生李姓鐵路警察在列車上執行公務遭刺死，張感念員警執勤上危險，多次捐贈「防暴臂盾」與「辣椒水」給予警察單位，強化防護力。

警方表示，警察常於路口或路段疏導交通，長期暴露在車輛廢氣及髒汙環境中、指揮吸廢氣，「餅哥」二話不說，立即購贈「電子哨指揮棒」。另如，警用皮帶、LED肩燈、路口爆閃燈、臂盾、口罩舒適帶等都捐；張常說，一定要挺第一線的工作人員，也包括打火弟兄。

有警界人士說，張仕宗個性豪爽、平日積極參與地方事務、熱心公益，力挺警察、消防工作，以實際行動表達關懷，如地方「土地公」般支持警方拚治安；張因警友關係常到派出所當志工，今年初迄今因病鮮少外出，今日傳出病逝消息，震驚警界。