後疫情時代，疫情衝擊百業。為感謝警察在第一線執法的辛勞，佛光山寶華寺住持覺來法師等人25日帶了160份蔬食便當到楠梓警分局為波麗士加油打氣，感謝警察在疫情期間的付出。楠梓分局長陳文耀對此表示感謝。

覺來法師、國際佛光會中華總會高雄第四督導區督導長黃景昱25日到楠梓分局慰勞警察。感謝警察近來偵破槍奪、詐欺車手、緝捕重要逃犯，及安全尋回失蹤人口等，對維持治安功不可沒。

楠梓分局長陳文耀表示，佛光山寶華寺致力於提倡蔬食的好處，食用當季蔬食可提升免疫力，不管是為了民眾的健康、或宗教上的因素，鼓勵大家多多投入蔬食行列，一個月無論是吃幾天都是為健康、為環境盡一份心。

陳文耀同時也感謝國際佛光會中華總會對社會公益的熱心，並支持警察的工作，讓同仁更有動力能繼續服務民眾。

國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益活動，透過協助蔬食餐廳及相關產業e化，提升競爭力，同時，邀請民眾到「蔬食地圖」的餐廳訂餐，以具體行動力挺復甦。