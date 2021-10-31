新北巿婦女服務中心開發第三條「淡水女路」，結合當地旅遊觀光，以及特有的女性人文風景，彰顯女性在淡水的特色與歷史價值，促進女性二度就業機會。學員首度帶領親子團導覽，20位學員穿起150年前的漢服，重現當年第一女性張聰明嫁給馬偕博士的場景，還有淡水阿給的創始起源，參加的首發團每人都收獲滿滿，民眾也期待第2團何時出發。

社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、市議員鄭宇恩、陳偉杰，以及蔡錦賢和鄭戴麗香的助理、淡水文化國小校長蘇穎群、天生國小校長李畇龍、新北市婦女服務中心委辦單位志協理事長劉素枝等人均蒞臨參加。

張錦麗表示，淡水擁有全台第一個女子學堂，是性別平等重要的里程碑。當女性接受教育，就有機會促成社會流動與地位翻轉。馬偕博士在1884年創建的「淡水女學堂」是台灣第一個女性文化地標。推動「淡水女路」，希望大家學習融入女性觀點，活出生命的光輝與精采。

張錦麗也特別感謝淡水區公所和旅學堂及新北市社區旅學關懷協會，尤其協會理事長李琪和吳峻毅夫婦，從9月起便在區公所開設女性導覽人員培訓課程，在結訓後立即規畫首發團，不僅讓婦女朋友更有自信心，也能培植從事導覽二度就業的技能。

淡水區長巫宗仁表示，明年就是馬偕博士來台150周年，公所會結合市府擴大舉辦活動，除紀念馬偕博士對台灣的貢獻，也要彰顯女性的教育、學習、奮鬥歷史。

扮演張聰明的林桂華，穿著經考證的當年衣服，以台語朗誦嫁給馬偕博士的誓詞：「我望眾位眼前共悉，我張聰明現配與你…」引起眾人熱烈的掌聲。五股坑人的張聰明感謝當年的養祖母，讓她不用裹小腳，還進教會讀書學習，而她在當時封閉時代、女性地位不彰的背景下，嫁與一個外國人，非常有膽識，也促成後續女子學堂、婦學堂的設立。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，馬偕夫婦為女性教育立下基石，這次的導覽路線集中在淡水埔頂真理街的女性求學之路，除了張聰明故事外，還有淡水女學校的創校校長金仁里、婦學堂校長高哈拿，與淡水阿給創始店和三姊妹店的故事，學員非常認真，不僅口述文史，還採用類似定目劇的方式展演，讓親子團更加了解淡水女路的文化內涵與女性精神。