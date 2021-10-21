永慶房產集團竹苗區加盟三品牌：永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，在永慶慈善基金會的協助下，集結123間加盟店和上千位夥伴的力量，舉辦「相挺做愛心，讓愛傳出去」公益活動。三品牌募集總共60萬元的善款，於13日分別贈與新竹縣桃山國小、新竹縣五峰國小棒球隊、以及清泉天主堂各20萬元。竹苗區永慶加盟三品牌表示，過去的公益募捐活動多支持桃山國小，今年擴大關懷，將善款捐贈給五峰鄉三處有需求的單位，讓更多學童和居民受益！

竹苗區永慶加盟三品牌連續三年支持桃山國小

竹苗區永慶加盟三品牌延續2019年捐贈桃山國小57萬元代表台灣參與第11屆德國「韋尼格羅德約翰．布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽」，以及2020年協助桃山國小建設新的才藝教室後，今年再度捐贈桃山國小20萬元，讓這段善緣不中斷！

永慶不動產竹苗區經管會黃煜均會長指出，桃山國小為處偏鄉，資源本就相對匱乏，許多校舍和設備的修繕需求，也因經費問題而不時延宕。這筆善款不但可以讓校方得以快速修繕並拆除危老設備，提供給孩童安全舒適的求學環境，剩餘款項亦可作為學校的教育基金，持續造福在地學童。

黃煜均會長也表示，竹苗區永慶加盟三品牌在2019年跟桃山國小搭起緣分後，便認識到學童的辛苦，因此希望能長期幫助校方。所有夥伴也認同善行不應只是一次性的金錢援助，而要永續支持。也因此竹苗區永慶加盟三品牌年年造訪桃山國小，持續了解校方需求。深入認識偏鄉教育問題後，再針對狀況提供援助，讓善心更能夠幫助到正確的對象。

竹苗區永慶房產集團加盟三品牌連續三年贊助桃山國小，持續協助校方修繕校舍，剩餘款項也可做為學童的教育基金！(圖/永慶房產集團提供)

贊助五峰國小棒球隊球具經費

贏得今年「第7屆原住民學生盃棒球錦標賽」季軍的五峰國小棒球隊，也是新竹縣縣內唯一地屬偏鄉的少棒隊。因屬偏鄉，五峰國小球隊資源極度匱乏，有巢氏房屋竹苗區經管會張汯翰會長見到球隊的設備後感慨地說：「棒球、護具、球棒都是消耗品，訓練久了難免會破損。但是五峰國小棒球隊的小選手卻沒有新球可以替換，只能把破掉的球縫縫補補，繼續訓練；頭盔的繩帶斷裂了，用尼龍繩綁一綁就繼續戴，他們真的很辛苦！」

因此，永慶加盟三品牌共同捐贈20萬元，協助五峰國小棒球隊購置新的球具和設備。張汯翰會長期待，透過永慶加盟三品牌的支援，能夠改善這些小選手們的訓練設備，讓五峰國小棒球隊的小選手在爭取榮譽之餘，更可以好好保護自己的安全。

永慶加盟三品牌共同捐贈20萬元，協助五峰國小棒球隊購置新的球具和設備，保護選手的身體安全。(圖/永慶房產集團提供)

援助清泉天主堂 共同耕耘偏鄉部落

竹苗區永慶加盟三品牌本次捐贈的第三個單位，便是由丁松青神父主持的清泉天主堂。台慶不動產竹苗區經管會陳漢忠會長分享，丁松青神父從1976年便持續幫助清泉部落在地居民。40年來，丁松青神父不但用彩繪和彩色鑲嵌玻璃裝飾清泉天主堂、創建全新竹縣第一所山地幼兒園，還整修廢棄的互助社成青年文化中心。而丁神父無私的奉獻，讓所有村民都非常感佩，清泉天主堂也因而成為凝聚在地村落的精神中心。

「當地村落有同學因經濟因素而付不出學費，都是由丁神父出錢，才讓同學的學業不至於中斷。村落依山而建，有許多非常陡峭的階梯，村裡的長者行動不便，丁神父也一直想著如何改善這些階梯。」陳漢忠會長說，「聽到這些故事，我們都非常欽佩丁神父對在地居民的奉獻。於是我們捐贈20萬元善款給清泉天主堂，代表竹苗區永慶加盟三品牌的一點心意，讓丁神父能夠持續造福在地部落。」陳漢忠會長也說道，第一次參訪時，清泉天主堂旁陡峭的階梯仍困擾著眾人，13日再訪時，階梯已經重新修整，村中居民的出入獲得了極大的改善。

竹苗區永慶加盟三品牌捐贈20萬元善款給清泉天主堂，協助丁松青神父持續造福在地部落。(圖/永慶房產集團提供)

「愛圓滿接力」公益計畫關懷偏鄉

永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產竹苗區經管會，將持續響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，深入偏鄉地區，實地了解在地需求，並付諸行動幫助弱勢。永慶不動產竹苗區經管會黃煜均會長補充，自己身為新竹人，對自己成長的土地總有股使命。很感謝竹苗區永慶加盟三品牌的所有店東和同仁，一起共襄盛舉，回饋在地。台慶不動產竹苗區經管會陳漢忠會長說明，今年竹苗區永慶加盟三品牌以同仁每成交一次，該店店東就捐出一筆善款至公益基金中，讓每一次服務都能幫助弱勢，也讓同仁的服務更富熱忱。有巢氏房屋竹苗區經管會張汯翰會長表示，未來希望能夠將竹苗區永慶三品牌的善心，傳遞到苗栗的偏鄉地區，讓更多的家庭和居民得到幫助。