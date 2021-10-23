現場志工擁抱歡呼高喊：「自由民主．罷免成功！」。（張妍溱攝）

2021罷免陳柏惟立委選舉得票數分析。（圖／陳友齡製圖）

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案23日下午陸續開票，進入倒數，罷免總部工作人員仍接力開票結果，剛剛同意票為7萬7048票，不同意為7萬2482票，罷免門檻為7萬3744票，目前總部領先，票數超過門檻。民眾立即歡呼：「自由民主．罷免成功！」負責傳、開票的現場志工，喜極而泣，互擁說，「辛苦了！」。

現場負責傳開票數結果的，現年60歲陳姓女志工表示，從罷免案開始，她跟許多志工一樣，每天在服務處服務選民，掃街等，遇到對手的支持者，若有不友善的態度，仍和氣以對，如今票數領先，這就是「自由民主！」的展現。