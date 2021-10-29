朱立倫喊出「1218是倒閣公投」，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時抨擊，朱立倫經常前後不對，檢驗一下就知道；也因為在公共政策辯論的道理站不住，才扭轉成政治鬥爭，這是對公投的反面教材，也是對公投的扭曲。

台灣基進立委陳柏惟罷免案過關後，民進黨啟動年底公投下鄉宣傳。朱立倫表示，12月18日的公投，是民眾對是非對錯、尤其是對蘇內閣這段期間施政不滿的反彈，民進黨與其下鄉宣傳，倒不如把施政做好，若施政做不好，民眾一定會出來投倒閣不信任投票。

面對藍營喊出倒閣公投，民進黨立委沈發惠今質詢蘇貞昌時表示，過去朱立倫當新北市長時說，核廢料無法處理就不該使用核能，現在卻說要核四公投；連影響台美關係的美國豬肉也要公投反對，而且目的就要倒閣，「不曉得蘇院長你跟他有恩怨嗎？」

蘇貞昌表示，他認為朱立倫是因為在公共政策的辯論上道理站不住，結果就把公投導往政治鬥爭，如果道理站得住，一定會在道理上大大發揮，但朱立倫卻扭轉成為政治鬥爭，這是對公投很不好的示範，更是反面教材。

蘇貞昌說，公投是人民對政策有不同意見時，透過公投來表達意見與訴求，結果現在朱立倫卻導為對「人」的滿意或不滿意，「當然政策都是政院在執行，但把對『事情』的公投引導為政爭，這是對公投的扭曲。」

沈發惠進一步說，朱立倫現在顯然是為了讓蘇貞昌下台，就把自己過去說過的話吞了回去。蘇貞昌回應，朱立倫在擔任新北市長時，歷次答詢都信誓旦旦的說無法處理核廢料就不該使用核能，「他經常前後不對，檢驗一下就知道。」