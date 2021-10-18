嘉義市鳳梨會社社區─市場再生學堂獲獎。（小福砌空間設計提供）

嘉義市立美術館、步行散策─樂活水岸工程、綠映水漾公園、興安國小新建風雨球場工程、鳳梨會社社區─市場再生學堂等5件公共工程，以及2件民間建設案獲「建築園冶獎」，18日受獎，嘉義市長黃敏惠稱許獲獎單位為嘉義市添佳景。

黃敏惠表示，由於獲獎單位的努力而得到肯定，讓城市變得更不同，建築園冶獎到嘉義市約10年，今年行動頒獎典禮的第一站就來到嘉義市，期望大家共同打拚，形塑城市美學。

黃敏惠表示，今年的年度主軸「智慧綠建築．友善心環境」，將永續概念及設計思維導入城市治理，呼應了今年嘉義市主辦「2021台灣設計展」，12月即將開展的設計展值得大家來嘉參觀。

高雄市建築經營協會理事長李正聰指出，建築園冶獎舉辦了27年，今年因疫情因素，首次改採行動頒獎典禮，將獎座親送至13個縣市給得獎人，希望透過建築園冶獎，提升城市美學與居住品質。

嘉義市有5項公共建設得獎，公共建築景觀類：嘉義市立美術館、「步行散策─樂活水岸」工程、綠映水漾公園；校園建築景觀類：興安國小新建風雨球場工程；社區文化景觀類：鳳梨會社社區─市場再生學堂。

鳳梨會社於日據時期是鳳梨加工場，位於現在垂楊里的仁愛市場，鳳梨會社沒落後，取而代之的是攤販，形成髒亂治安死角，近幾年來社區規畫師結合社區志工、地方青年逐年分區改造，活化市場空間，作為學童課業輔導教室，打造藝術櫥窗、市場小學堂、供餐廚房、社區關懷據點。