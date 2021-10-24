嘉義市政府24日舉辦「110年度績優志願服務人員表揚大會」，共有43人服務時數超過2000小時榮獲金質獎、59人獲銀質獎、84人獲銅質獎，其中嘉義市蘭潭國小志工陳淑慧服務時數3848小時，拿下所有志工中服務時數第一名。

「將小朋友及視障者視為家人」擔任志工22年金質獎志工劉麗玫表示，她擔任過興嘉國小故事媽媽、民生國中交通導護及盲人協會志工，因為老公及小孩是視障，知道視障者的生活的困難與種種不便，因此在102年志願到嘉義市盲人服務福利協進會擔任志工，「做就對了」是她的座右銘，持續開心地服務人群。

教育處長林立生說，教育現場因為有志工的協助，包括每天最早到校的導護媽媽、說故事志工、回收志工等，不少家長是家中小孩已經畢業但仍留在學校服務，讓人深受感動。

市長黃敏惠說，台灣最重要的就是人情味，每一個人到每一個地方，都會比別人有更多貢獻和努力，志工願意奉獻那麼多的時間、心力，因為這個是價值，嘉義市的防疫工作有所有志工的幫忙，讓嘉義市的確診個案為全台最少的城市，我們共同守住這嚴峻的疫情，感謝所有的志工。

社會處表示，今年適逢志願服務法施行屆滿20周年，嘉義市政府在之前辦理了相關慶祝活動─「我是志願服務通」線上有獎徵答活動，希望透過活動讓市民朋友更認識志願服務，進而投入志願服務的行列，今天現場也抽出前三獎的幸運兒。