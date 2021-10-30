高雄市率先全國自9月起全面啟動全市公車QR Code乘車碼行動支付服務，為鼓勵民眾多使用行動支付服務，推出長達2個月的「刷乘車碼免費搭乘市公車活動」，共有超過8萬3000人次使用，交通局今（30）日宣布，11月1日起使用QR Code乘車碼搭乘公車制度將恢復收費。

高市公車全面建置QR Code 讀掃設備，民眾搭乘公車除可使用現金、電子票證外，也可選擇行動支付。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市因應趨勢，率先全國，推動全市公車QR Code乘車碼行動支付服務，讓民眾搭乘公車除可使用現金、電子票證外，也可選擇行動支付，搭乘公車的民眾只要上下公車，拿出手機使用LINE Pay Money、悠遊付或icash Pay的乘車碼頁面，「嗶」一下就可免費搭乘公車。

9月1日全面啟用全市公車QR Code乘車碼行動支付服務，交通局並於9月1日至30日推出「刷乘車碼免費搭公車活動」，9月一整個月共有超過38000人使用，顯示民眾使用行動支付比例大幅增加。

交通局為回應民眾支持「刷乘車碼免費搭公車」活動，將該項活動延長至10月底。10月份也有4萬5600人次使用，2個月有超過8萬3000人次使用。

交通局今（30）日表示，該項免費活動將不再續行，11月1日起，將恢復收費。為瞭解民眾實際使用情形與體驗，交通局也將進行公車QR Code乘車碼行動支付滿意度調查，透過民眾使用經驗的反饋，將作為未來調整及精進的參考。