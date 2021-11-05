油價彈升，大陸能耗雙控催化塑化報價漲勢再起，台塑四寶10月營收全面上揚，合計營收1543.59億元，月增7.1％，年成長64.9％。其中，台塑(1301)在PVC、EVA狂飆新高，業績月增15.2％；台塑化(6505)因油價衝高，營收重返600億元大關，月增6.7％，較去年同期翻倍躍進；南亞(1303)、台化(1326)業績月增近5％，南亞更第五度改寫單月新高紀錄。

展望後市，台塑四寶看好旺季需求，11月、第四季營收有機會更上層樓；台塑直言第四季獲利有機會再創單季歷史新高，達陣全年獲利超過1個股本的目標。

台塑化11月煉油廠隨著重油加氫脫硫(RDS#1)單元定檢結束，逐漸提升煉量至40.6萬桶/日，輕裂廠則維持全能運轉。台塑化認為，市場預期12月OPEC產量保持增產40萬桶/日情況下，年底原油供需缺口約200萬桶/日，使庫存可持續被去化，油價可望保持穩健走勢。

台塑董事長林健男表示，全球能源價格高漲及亞洲石化產品供給減少影響，PVC、液(石咸)、PP、SAP及EVA等產品價格可望高於10月，加上部分產品步入需求旺季，預期11月營收會比10月成長。第四季因歲修廠數減少、亞洲石化產品價格上漲，營收、本業獲利都將比第三季成長，惟疫情發展、能源危機引發的全球通膨，以及美國塞港、貨運延遲等影響供應鏈瓶頸是否紓解，都需持續關注。

南亞董事長吳嘉昭指出，今年電子材料產品及化工產品營運大幅躍進，而聚酯產品及塑膠產品則溫和成長、穩定獲利，整體多角化經營成果良好。11月、第四季因大陸限電政策執行較為緩和，產業應變時間增加，影響較預期降低，加上油價維持高檔，EG上揚、丁二醇市況熱絡等，營收可望走堅略增。

台化董事長洪福源認為，11月營收會比10月成長，其中售量增加，主要是已經沒有定檢的影響，但是售價將減少，雖然原油仍然高價但市場卻是保守，苯酚、PTA、PS、ABS、PP、PC價格下跌。第四季營收維持增長看法，但原油及其他能源價高、供應鏈不順、疫情等因素，仍須有所準備與因應。