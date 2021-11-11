赴東京掛牌的台灣AI科技公司Appier沛星互動11日公布第三季營運表現，受到疫情催化帶動，第三季營收營收年增50％，創下32億日圓的歷史新高。由於營收成長加速帶動毛利率從46％成長至50％，促使毛利年增62％，超越營收年增率。Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，本季的成長主要來自AI解決方案能因應電商市場對顧客洞察的需求，以及各行各業對轉型工具的需求。

Appier年度年度經常性收入（ARR）年增48％，成長至117億日圓。EBITDA利潤率（稅息折舊及攤銷前利潤率）則提升16％，來到2％，是Appier歷史上首次實現盈利。

游直翰表示，促成第三季盈利轉正的關鍵因素是營收成長與強大的營運槓桿效應。本季的營業利益率也有所提升，年增14％。此外，Appier本季已超標達成10％的財測目標，並將財測目標從先前上調後的117億日圓，再次上修至123億日圓。

游直翰表示，在更高的基期下，Appier仍然能維持50％的營收增長相當不容易。以客戶數來看，客戶淨增加數季增7.7％，創下歷史新高，年增率則為28.6％。在推動業務成長的領域方面，電子商務持續展現強勁的需求，而更多傳統領域的企業也正在轉型，並希望在數位主導的環境中加強與消費者的聯繫。

若以市場區分，東北亞客戶依舊是對Appier全球營收貢獻最多（64％）的區域，其次是大中華區（26％）、東南亞（7％）和其他市場（3％，主要是來自美國）。其中，Appier於去年第四季進入美國市場，逐步聚焦產品對美國市場的吸引力，客戶包括如品牌電商、垂直電商以及大型遊戲業者。此外，中國部分企業開始進軍海外市場，也對Appier營運帶來幫助。預期後續業務將隨著全球對AI的持續需求穩步成長，尤其是能回應特定業務目標的AI解決方案。

上一季，Appier自5月份收購全通路聊天機器人平台BotBonnie以來，已將BotBonnie與既有的AI解決方案進行整合，並與AIQUA創造跨產品的協同效應，實現「跨通路結構化行為數據」和「非結構化對話數據」的整合，這代表Appier將能同時擷取網路和對話數據，向用戶提供更相關、更加個人化的訊息，進一步驅動可能的線上轉換，提升互動以實現更好的行銷成果。