台中市東區大智路於去（109）年9月底順利通車後，市府接續啟動武德街(八德街至南京路)拓寬工程，並於今年9月29日完工通車，完成打通大智路的最後一塊拼圖。市府表示，配合加強設置車站周邊導引牌面，及陸續調整19條公車行駛路線，縫合台中火車站前、後站，讓人流及車流移動更加順暢。

懸宕10餘年，被許多人視為不可能任務的台中市大智路貫通計畫，在市長盧秀燕上任後，經市府團隊1年多的溝通協調，才取得原本在大智路與火車站交界的「大智慧學苑」大樓24名所有權人同意願意配合拆遷；市府表示，盧市長以柔性傾聽代替強制執行，最後終於以誠意換來同意，因此盧市長也非常感謝該大樓所有權人一起成就了台中的都市發展。

大智路打通最後一哩路完工，市府同步優化台中車站周邊用路環境。(圖/台中市政府提供)

交通，是帶動城市發展的重要指標之一，配合大智路打通，透過鐵路高架、整合周邊交通建設，包括臺中轉運中心干城站、北站及捷運，打造出百年車站新格局，將帶台中舊城區整體發展。

大智路打通後，縫合台中火車站前、後站，讓人流及車流移動更加順暢。(圖/台中市政府提供)

市府表示，因台中車站周邊空間有限，且考量下客及載客需求特性不同，因此規劃下客及載客動線分流。在大智北一街及新民街鄰近手扶梯或電梯處設有臨停下客區，便利民眾快速進入車站；由於載客需要較長時間等候，因此於台鐵地下停車場提供前30分鐘免費停車優惠，歡迎民眾多加利用。

另外，近日接獲民眾反映車站周邊的導引牌面字體太小、牌面設置數量不足等意見，對此交通局同步檢討周邊牌面設置，已與台鐵局溝通要求加強地下停車場載客區的導引牌面設置，提供民眾清晰的用路資訊。

市府說明，大智北路全線完成拓寬後，交通局持續配合調整公車路線，第一波於今年10月7日起調整部分公車行駛路線，以簡化市區公車路線動向，同時降低尖峰時段建國路及八德街車流情形。此公車路線僅針對公車行駛動線調整，公車停靠站位並無更動，不影響民眾上下車站位。

第二波公車調整路線為今年11月1日起，61及81路公車往太平方向，配合調整停靠台中轉運中心C月台，此次調整不僅可縮短公車行駛時間，也可減少150公尺步行距離，讓民眾轉乘更便利。

有關台中市最新公車詳情，可上交通局網站查詢，或電洽公共運輸及捷運工程處（04-22291716）；對於實際公車班次或停靠站點，可撥打1999專線或利用台中公車APP及台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊。