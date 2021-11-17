內政部長徐國勇今日出席竹北市文田橋新建暨周邊道路改善工程通車典禮，徐國勇表示，本案工程總經費共9405萬，由營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」補助7524萬元、80％，將可有效解決當地長期以來的道路交通瓶頸，提升新竹縣光明商圈周邊道路品質，同時提供行人友善的通行空間。

徐國勇表示，文田橋跨越豆子埔溪，為鋼構橋，橋寬度13公尺、全長42.5公尺，單跨不落橋墩，路型規劃雙向2車道及人行道，將有效疏導及分流光明一路、光明六路、縣政二路、縣政九路及文平路通過性車流，串聯豆子埔溪兩岸生活圈，東側人行道與綠帶則可提供在地居民日常休閒場域，提供生活環境品質。

「生活圈道路交通系統建設計畫」持續協助地方政府建構完整路網，提升在地區域交通的便利性及可及性，以達到促進城鄉發展及提升民眾生活水準的目標，未來中央與地方將繼續攜手合作，建構舒適合宜的公共通行空間。