近日治安問題頻傳，行政院發言人羅秉成、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥舉行記者會，說明治安因應規劃，徐國勇強調，從台中球棒打人事件可以看到，這些人背後都是博弈、地下錢莊等，所以「只要有暴利就有暴力」，警政署對於背後違法行為絕對繩之以法。

徐國勇指出，球棒是用來打球而不是打人，刑法第150條第2項，對於聚眾鬥毆用球棒打人，就是兇器，而警察臨檢對於有幫派背景也特別注意，因有「暴利」就會使用暴力，對攜帶物品要予以註記，是針對幫派、博弈（網路簽賭）、電信詐欺，才會註記。

徐國勇表示，一般民眾打球帶球棒都沒有問題，因為是正當目的，不會因為帶球棒就被註記，從台中球棒打人事件，看出這些人背後恐涉及博弈、簽賭、地下錢莊等，因此對於背後的違法行為，警政署絕對繩之以法，全面掃黑不手軟。

他說，已要求警政署跟超商作密切聯繫，畢竟夜歸婦女、學生看到超商有強烈安定感，警政署一定會做相關檢討，強調要求增加見警率部分，並非增加員警負擔，而是透過調整巡邏路線。

徐國勇表示，現在也會請超商業者，「歡迎光臨」再加一句「防疫期間請戴口罩」，避免超商店員因提醒顧客造成不幸，也能減低超商業者負擔，並允諾跟經濟部、超商業者做相關研議，警政署也參與相關報告。

此外，他強調，警政署也展示視訊報案app，只要裝上後一打開，對著歹徒就會自動攝影、錄音還有自動定位，只要手機有打開定位，資訊會回傳119系統，警察收到訊息後，若發現對方有拿刀、球棒，快打部隊會立刻出動。