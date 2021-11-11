航空貨運進入第4季傳統旺季，出口艙位需求穩健強勁，空運運價維持高檔，航空雙雄10月營收大成長，長榮航(2618)單月營收站上百億元，達到103.72億元，年增57.18％；貨機機隊布局完整的華航(2610)營收更是爆衝，單月營收逼近150億元，還高於疫情前（2020年1月年節及旅遊旺季）時的147.68億元的水準，航空雙雄表現令人驚艷。

長榮航10月營收103.72億元，是去年2月疫情爆發以來單月最高表現，累計前10月營收800.27億元，年增7.39％。華航10月貨運貢獻高達貨運收入137.14億元，較前月增加17.04％，年增68.07％，一舉將單月營收拉高至149.45億元，年增54.82％，不但超越去年1月旺季時水準，也是2019年9月以來的新高；累計前10月營收越過千億元，達1065.68億元，年增12.1％。

華航指出，航空貨運進入傳統旺季，迎接雙十一、感恩節、耶誕節等重要消費節慶，刺激網購電商需求增長，3C及消費性電子產品需求仍強勁，而海運艙位仍然擁擠，短期海轉空需求發酵，呈現供不應求態勢。華航善用客貨機調度綜效，彈性調整運能提高貨機機隊使用率，並積極爭取短期高價包機需求，連續三個月貨運收入突破百億，雖全球油價上揚墊高營運成本，仍預估今年第4季整體將有機會再創全球貨運的營業佳績。

法人認為，海轉空需求提升空運市場貨運量，華航、長榮航11月起調漲亞洲-美國線運價，第4季航空貨運市場將呈現旺季更旺，目前運價水平已高於去第2季載運防疫物資急單需求時的運價水準。也因此，雖然油價自9月底以來漲幅已達10％，航空公司已調整燃油附加費，部分成本可獲轉嫁，第4季獲利可望持續攀升。

此外，華航也表示，自10月20日起恢復每周三班台北往返印尼雅加達航班，12月起也逐步恢復台北往返英國倫敦航班，並持續視疫情狀況、防疫政策及市場需求評估，滾動式調整航班計畫，明年的客運動能將逐步恢復。