蘋果公司（Apple Inc）股價今天下跌約2%，失去全球最有價值上市公司的寶座，拱手讓給微軟公司（Microsoft Corp）。

由於全球供應鏈問題持續存在，蘋果第4個會計季度銷售額短少60億美元，不如華爾街預期。執行長庫克（Tim Cook）表示，當前假日銷售季度所受影響將更加嚴重。

蘋果股價今天下跌1.8%，收149.90美元，市值來到2.48兆美元。相較之下，微軟股價上漲2.2%，收331.62美元創新高，市值來到2.49兆美元。

微軟過去幾年回購4217億美元股票，並在4月宣布900億美元大規模股票回購，使得公司在外流通股不斷減縮，第4個會計季度結束時為164億股。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情助長雲端服務的需求，微軟今年以來股價飆升49%，蘋果股價則上漲13%。

蘋果憑借iPhone，市值在2010年超過微軟，成為全球首屈一指的消費性科技公司。

近幾年，蘋果和微軟交替成為華爾街最有價值公司，蘋果從2020年中以來一直保有這個地位。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101030