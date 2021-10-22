移民署金門縣服務站志工許績松（左）以優異的服務成績，榮獲衛生福利部志願服務績優銅質獎。移民金門縣服務站也頒發獎狀表揚。（移民署提供）

移民署金門縣服務站志工許績松以優異的服務成績，榮獲衛生福利部志願服務績優銅質獎，新住民朋友肯定他是一位好伙伴，讓這個新故鄉、大家庭更加洋溢溫馨。

許績松表示，他在金門縣服務站成立初期即加入志工行列，多年來在做中學、學中做的過程中，對相關專業領域有了更多認識，也在與新住民朋友和鄉親的互動中，獲得更多的成就感。

移民署昨在水頭旅客通關中心辦理「志工及通譯服務人員教育訓練」，藉由課程的互動與交流，提升志工及通譯人員的服務品質與技巧，特別邀請國立金門大學社工系主任黃誌坤副教授講授「志願服務內涵」及「家庭暴力防治」課程，透過案例及工作經驗與出席的志工及通譯分享。

移民官也搭配手持板講解最新居(停)留法令動態與常見實務案例，同時由志工及通譯協助宣導「振興五倍券」的中、英、印尼、越南、泰國、柬埔寨及緬甸等多國語言圖卡，提醒新住民朋友相關領券資訊，共同振興國內經濟。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，社會多元服務需求不斷變化，服務站每年都會辦理志工及通譯教育訓練，透過訓練過程凝聚團隊向心力及情感，感謝他們無私的奉獻與服務，也歡迎更多鄉親及新住民朋友加入志工及通譯行列。