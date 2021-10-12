台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」已因議會墊付案未過延期一次，市議會財建委員會12日續審預算，多名議員再砲轟市府毫無誠意，即使發函道歉，內容卻扭曲事實、將責任甩鍋議會，要求退回重寫，更有議員要求市長柯文哲明日至議會大會公開道歉；該議案也在今日宣告闖關失敗，相關的5億元預算則暫擱再審。

台北熊好券尚未上路就爭議連連，包括抽籤要綁台北通會員遭批程序繁瑣，導致民眾、店家登記意願低；多名議員也質疑，市府未經預算審查程序便大張旗鼓宣傳，將議會當作橡皮圖章，因此要求市府向市民及議會公開道歉，否則不會通過相關預算。

財建委員會今日續審相關預算，同時檢視市府道歉函內容，現場依舊砲聲隆隆。議員林世宗、林瑞圖認為，市府有錯在先，但道歉函內容毫無悔意，公函主旨還強調「議會責成」，彷彿議員強逼市府低頭，痛批此態度令人寒心，還說反正雙十連假商機已過，不如等到聖誕節再上路。

議員林穎孟也質疑，市府公文都會在下方蓋章，代表該單位核准此內容，但此份道歉函卻無人署名，究竟是柯文哲向議會道歉，還是秘書長陳志銘道歉，根本不知道；議員苗博雅和林亮君則直言，熊好券預算案已在委員會審議三次，期間卻無市府官員親自登門拜訪，告知該案的相關細節，事前完全沒有溝通和說明。

負責督導熊好券案的秘書長陳志銘雖表示，下午他可率隊向各位議員說明，但眾人直批「時間已晚」，財建委員會召集人、北市議員楊靜宇最後裁定，由於近9成議員認為市府道歉函毫無誠意，甚至扭曲事實，因此該案今日仍舊闖關失敗，市集及饗購券共5億元預算再度暫擱。

楊靜宇會後受訪表示，眾議員原想在今日通過預算，便能讓熊好券如期於15日抽獎，如今看來應該會再度延期。財建委員會也預計在下周一續審預算，若順利通過，就會在下周三送進議會大會，屆時就沒什麼大問題。