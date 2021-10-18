隨著疫情逐漸穩定獲得控制之後，如何紓困振興經濟則是民眾最關心的問題，第三屆台中購物節從本月10日起跑後，買氣熱鬧滾滾，「發票登錄金額」已經超過12.6億元，購物節APP下載數已經超過63萬次；台中市議員賴義鍠18日在市政質詢時，肯定盧秀燕市長的用心，並要求市府多到各個行政區舉辦活動，讓民眾充分感受買氣回流。

台中市議員賴義鍠表示，「媽媽市長最會持家」不只會節流，更會開源，另外，還利用台中購物節這個平台加碼，他要為市長盧秀燕大大按個讚。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕則回應表示，台中購物節開跑滿一周，根據統計至10/17的最新統計，購物節「發票登錄金額」已經超過12.6億元，其中外縣市民眾到台中消費的金額超過2億元，購物節APP下載數已經超過63萬次，今年成績會這麼好有兩個原因，一是感謝中央發放五倍振興券，二是感謝市議會通過追加預算，感謝議員支持，市府團隊會繼續努力。

賴義鍠表示，最近台中大街小巷熱鬧滾滾，許多外縣市朋友都跑來台中旅遊，也很多市民都出門去消費，這就是「台中購物節」的魅力。登錄金額一個禮拜就突破12億元，「媽媽市長最會持家」不只會節流為市府財政控管，更會開源，看準台灣民眾因為疫情悶太久，利用台中購物節這個平台加碼，因此他要為盧秀燕市長大大按個讚！

賴義鍠並表示，他要提出一個建議，市府應該利用購物節的超高人氣，在這段時間，多在台中各區舉辦活動，特別是在「城鄉十區」搭配週週抽十萬的活動，就像上禮拜他看到市府辦太陽餅節，真的很熱鬧，希望也能到他的選區太平，隔壁的大里、潭子、豐原等人口密集處辦實體活動，讓民眾感受買氣回流。