台南佳里購物節，小小警察體驗營受歡迎。（台南市警察局佳里分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里購物嘉年華23日起連續舉辦2日，有130攤店家推出好物市集特賣，公所前也有社區營造成果發表。台南市警察局佳里分局配合活動，舉辦小小警察營活動，小朋友換上帥氣制服，興奮的與迷你重機合照，並喊著長大後要當警察，活動結束後還捨不得將制服換下。

佳里分局此次與婦幼隊一起辦理小小警察營活動，除提供小小警察制服供小朋友換裝，也提供警察小圓盾及警棍供小朋友體驗。現場還有小警車、迷你重機，小朋友可愛模樣讓家長不停拍照留念。

佳里分局表示，小小警察體驗活動除了讓小朋友在無形中與警察良性互動，現場也展示目前毒品咖啡包的各種包裝型態，交通安全月「路口安全」及廉政「公事公辦不請託，清淨公門免關說」等宣導，從小培植守法的觀念種子，更促進親子間的良性互動。

警政監代理分局長陳嘉得表示，對於購物節活動，分局會柔性疏導活動場地附進交通，作車流管制，也呼籲前來參加活動者，勿隨意違規停車，並勿將貴重物品置放車內或機車內，以免引起宵小覬覦。