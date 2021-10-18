台中市立委第2選區陳柏惟罷免案，將在10月23日舉行投開票，雙方陣營展開最後的衝刺，藍營市議員黃健豪18日質詢說，綠營政治人物到台中助選説「到台中選舉要穿防彈背心」，還說罷免過程如被潑糞都不意外，他問市長的看法？盧秀燕嚴正說，警政署評比台中治安進步明顯，不該為選舉、汙衊台中汙衊警察。

台中市議會18日舉行定期大會，市長盧秀燕進行施政報告，黃健豪質詢市長台中治安好嗎？因進行第二選區立委陳柏惟罷免案，綠營政治人士到台中助選說到台中選舉要穿防彈背心，還說立委罷免過程如果被潑糞都不意外，詢問盧秀燕是否認同。

政治人物說台中選舉要穿防彈背心？盧秀燕駁斥說，警察都兢兢業業，這種說法不公平，對警察是很大汙辱，台灣民主化已經有相當程度，在台灣要穿防彈背心才能投票，這說法也是汙辱台灣，呼籲不該為了選舉，汙衊台中汙衊警察。

從警政署評比台中市治安明顯進步，市府要不斷求進步讓市民住在台中感到安全。

立委陳柏惟罷免案23日就要舉行投開票。黃健豪指出，陳柏惟走幾步路就摔倒，警局日前治安會報要求保護陳柏惟，最後一周不管步行或車隊，希望警方醫護團隊繼續好好保護。議事堂國民黨市議員立馬附和說「救護車也要隨行、保護陳柏惟」。

警察局長蔡蒼柏說，他保證集會遊行或每場步行，警力會部署保護。議員要求消防局派救護車隨行保護，消防局長曾進財則說，一天處理360多救護案，無法救護車隨行，只要有狀況打119通報，一定會隨時到場救護。

綠營市議員李天生指出，23日罷免案市府是否已準備好，萬一引起暴動警察局是否能夠因應？警方強調，已做好萬全準備。