基進黨陳柏惟罷免案23日進行投票，同意罷免票數跨過罷免門檻通過罷免，對於此結果，綠營內部湧現修《選罷法》的聲浪。民進黨此舉，遭到粉專狠打臉，稱當年順風的時候，民進黨說修改《選罷法》是大力改革、貼近民意的結果；現在逆風的時候，就說制度有問題、有矛盾、應該檢討。

粉專「不禮貌鄉民團」今（24日）在臉書發文表示，選舉輸贏是兵家常事，昨天陳柏惟至少很有風度為罷免結果劃上句號，但請民進黨某些人，不要每次一個不順心，就把過錯推給別人，真的太難看。

對於林濁水痛批是在野黨的問題，並責怪當年時代力量當年提案降低罷免門檻，該粉專怒轟，請問當年修法的時候，國會最大黨是哪一黨，且當年時力提的版本也被民進黨否決掉，甚至最後通過也不是時力黨團版本，現在才開始拉時力出來當做墊背的出氣筒，「很光彩嗎」？

陳柏惟遭罷後，林濁水今凌晨在臉書發文表示，時代力量呼籲，在仇恨動員後，朝野應回歸理性。林稱，回歸理性很好但是罷免本質就是仇恨動員，時力和聖人結隊繞立法院逼立法院修法罷免門檻降低，根本是為仇恨動員開大門的舉措。林更批，「不先認錯，並推動再修法，要回歸什麼理性」？