高雄城中城大樓失火釀46死，高市府今年十月貼公告要做消防檢查，卻因一樓有柵欄阻擋而作罷，國民黨籍立委陳玉珍今認為高市府未確實執行公務、理應負責，但內政部次長花敬群回應，每個縣市都有這樣的問題，單就這件事未必有明確責任，令陳玉珍反酸花敬群「可感受到護航高市政的苦心」。

陳玉珍表示，城中城大火市府是否有行政懈怠？目前都說是因沒辦法繳管理費，也沒有管委會，所以相關事情就無法往前推進，高雄市副市長日前表示，2019年起對城中城大樓執行四次公安及消防安檢，在10月12日貼公告因大樓設有柵欄而無法進行，難道市政府貼公告就算完成？質疑是否有執行不力？

花敬群表示，依照資料過去幾年應該都有做必要的檢查，市府也有對外說明，有幾次到那邊被鐵門擋住進不去，而藉這次發現明顯的缺失漏洞，這背後是多年來各種制度演變的缺口，包括對於停業狀態的樓層，無法做營業相關的檢查，現階段將亡羊補牢修法。

陳玉珍質疑，現在公務人員如果這樣執行公權力，貼公告是沒有責任的？難道若貼公告就叫完成執行，那未來各大樓是否可以依樣畫葫蘆比照辦理？

花敬群強調，單純就「貼公告」這件事，「未必有明確的責任」，不應將問題限縮到那麼小，這是長期累積的問題，從建管從消防各個方面有不同面向制度，這是每個縣市政府都有這樣的問題，而「法律責任不是我說了算，我又不是檢察官」。

對此，陳玉珍痛批，可感受為了護航高雄市政府用的苦心，一定要搓來搓去，還要硬扯全國縣市，不過還是要正告他，法律該怎做就怎做，不應受災城市是那一個政黨而有差別，呼籲過去該追究就徹底追究，以後就繼續努力。