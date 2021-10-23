台中市第2選舉區立法委員陳柏惟罷免成功，民進黨發言人劉康彥今表示，尊重人民行使罷免權及其結果，但國民黨傾全黨之力，以不具正當性的理由，亂鬥僅有一席立委的台灣基進黨，進行報復式罷免，對民主政治不利。

劉康彥說，且從票數上也可看到，罷免陳柏惟的票數為7萬7千多票，相較於2020年投給陳柏惟的11萬2839票，明顯少了很多，更凸顯以「少數否決多數」的制度性矛盾，朝野政黨也應正視此一制度性問題。

劉康彥表示，陳柏惟2020年選舉期間，面對對手皆是以君子之爭，從未口出惡言；任職立委20個月期間，高出席、質詢率讓他獲得兩次優秀立委的肯定，爭取地方建設更是不遺餘力，為台中第二選區爭取超過六億元的建設經費，陳柏惟認真問政的成績看得到。

劉康彥指出，但在陳柏惟罷免案的過程中，卻看到有太多針對他的特定造謠、抹黑的烏賊戰。國民黨在這段期間，上從黨主席下至地方派系對陳柏惟進行鋪天蓋地的人格毀滅，相關指控亦與其立委職權之行使無關，更與一開始的罷免理由書不同，顯然這場罷免案是「為罷而罷」，先射箭再畫靶。

此外，劉康彥說，罷免期間更令人側目的是連中國官媒都對於陳柏惟罷免案指指點點，學者也都指出網路上有以簡體字和中國內容農場文字製成的影片，刻意針對陳柏惟案進行評論，在罷免期間於社群平台與論壇上流竄，顯然這一個系統性文宣動員背後的動機也不容輕忽。

劉康彥表示，國民黨自去年底至今，透過負面仇恨所進行的一連串政治動員與罷免，顯然都只是為了政黨利益，徒增台灣衝突、撕裂社會，而不是為了民主深化的目的，尤其朱立倫上任後，不僅任命許多前科累累的地方主委，國會也持續以亂鬥的方式影響國家政務推動。

劉康彥呼籲，國民黨不應一味地提升報復性罷免、國會的亂鬥，這只是滿足個別政黨與地方派系之利益，顯非國家之福。國民黨應適可而止，勿食髓知味。